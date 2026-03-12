Südpfalz „Du bischd die Stimm“: Insta-Erfolg mit Aufruf zur Stimmabgabe bei der Wahl
Über 40.000 Aufrufe auf Instagram innerhalb von eineinhalb Wochen: Viel Aufmerksamkeit bekommt gerade ein Reel, das auf Initiative der Sängerin Jasmin Perret als Projekt mit dem Landauer A-Capella-Ensemble Vocatello entstanden ist. Neun Stimmen interpretieren darin auf der Kleinen Kalmit den 80-er Jahre Hit „You’re the Voice“ von John Farnham neu – auf Pfälzisch.
„Bischd die Stimm, versuch zu verschedehe, sei mol laut, steh fer dich ei“ heißt es in dem Video. Gedreht wurde es am 28. Februar im sanften Frühlingslicht, innerhalb von knapp drei Stunden waren die Aufnahmen nach dem Drehbuch von Patrick Himpel im Kasten. Das Lied hatte Vocatello schon für das Valentinskonzert eingeübt, den Text hatte Pfälzerin Jasmin Perret beigesteuert. Perret ist schon seit 2004 als Profisängerin aktiv, seit 2022 widmet sie sich dem Pfalzpop.
Als das Video jedoch auf verschiedenen Kanälen veröffentlicht wurde, fiel Vocatello-Gründungsmitglied Peter Heidweiler auf, dass der Text auch gut zur anstehenden Landtagswahl passen würde: Als Aufforderung an die Wählerinnen und Wähler, ihre Stimme abzugeben. Nun hoffen das Ensemble und Sängerin Perret darauf, dass ihr musikalischer Beitrag von möglichst vielen Vertretern der demokratischen Parteien genutzt wird. Teilen ist also ausdrücklich erwünscht.