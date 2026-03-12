Südpfalz „Du bischd die Stimm“: Insta-Erfolg mit Aufruf zur Stimmabgabe bei der Wahl

Vocatello auf Instagram: „Wenn ’You’re the Voice’ auf Pfälzisch wäre“.
Vocatello auf Instagram: »Wenn ’You’re the Voice’ auf Pfälzisch wäre«.

Über 40.000 Aufrufe auf Instagram innerhalb von eineinhalb Wochen: Viel Aufmerksamkeit bekommt gerade ein Reel, das auf Initiative der Sängerin Jasmin Perret als Projekt mit dem Landauer A-Capella-Ensemble Vocatello entstanden ist. Neun Stimmen interpretieren darin auf der Kleinen Kalmit den 80-er Jahre Hit „You’re the Voice“ von John Farnham neu – auf Pfälzisch.

An dieser Stelle finden Sie einen Post von Instagram.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

„Bischd die Stimm, versuch zu verschedehe, sei mol laut, steh fer dich ei“ heißt es in dem Video. Gedreht wurde es am 28. Februar im sanften Frühlingslicht, innerhalb von knapp drei Stunden waren die Aufnahmen nach dem Drehbuch von Patrick Himpel im Kasten. Das Lied hatte Vocatello schon für das Valentinskonzert eingeübt, den Text hatte Pfälzerin Jasmin Perret beigesteuert. Perret ist schon seit 2004 als Profisängerin aktiv, seit 2022 widmet sie sich dem Pfalzpop.

Als das Video jedoch auf verschiedenen Kanälen veröffentlicht wurde, fiel Vocatello-Gründungsmitglied Peter Heidweiler auf, dass der Text auch gut zur anstehenden Landtagswahl passen würde: Als Aufforderung an die Wählerinnen und Wähler, ihre Stimme abzugeben. Nun hoffen das Ensemble und Sängerin Perret darauf, dass ihr musikalischer Beitrag von möglichst vielen Vertretern der demokratischen Parteien genutzt wird. Teilen ist also ausdrücklich erwünscht.

Mehr zum Thema
Südpfalz Alle Themen
x