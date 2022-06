Der Druslach-Bacherlebnisweg mit seiner typischen Flora und Fauna verbindet in idealer Weise die Lebensräume Wasser und Wald. Den Wanderern bieten sich zu allen Jahreszeiten entlang der Druslach mit ihren Windungen auf schmalen, naturbelassenen Pfaden reizvolle Einblicke in verschiedene Lebensräume des wenig bekannten Bachverlaufes. Ausgehend vom Bahnhof Lingenfeld führt der Weg zunächst auf dem Hochufer am Altrhein entlang, setzt sich nach der Einmündung der Druslach fort und läuft über rund 13 Kilometer weiter durch eine malerische Landschaft über Wiesengelände vorbei am See der früheren Lochmühle durch lichten Wald bis fast nach Zeiskam. Dort teilt sich am sogenannten „Bubeabloss“

der Fuchsbach in den Hofgraben und in die Druslach. Höhepunkte sind die Mariengrotte, drei Grenzsteine aus dem 18. Jahrhundert, die offene Schutzhütte des Angelsportvereins Westheim und die Lachenmühle in Lustadt aus dem Jahr 1700 mit einem herrlichen Blick auf den ursprünglichen Bach vorbei an idyllisch gelegenen Angelweihern. Zu sehen sind Schafherden, Ziegen und Pferde auf ihren Koppeln und mit ein wenig Glück auch Störche. Weitere Infos gibt’s unter www.lingenfeld.de/druslach-bach-erlebnisweg.