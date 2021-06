Bürgermeister Matthias Schardt (CDU) gab auf der Gemeinderatssitzung in Leimersheim bekannt, dass die gemeindeeigene Liegewiese am Baggersee von vielen Auswärtigen genutzt werde. Diese stellen oft ihre Autos auf Wegen und Wiesen ab. Hiergegen werde man durch die Erteilung von Verwarnungen durch das Ordnungsamt vorgehen. Sofern dies keine Abhilfe schafft, erwäge man, die installierte Schranke zu versetzen.

Für die Sanierung der Kulturkreishalle rechne man mit baldiger Baugenehmigung. Der Umbau soll im Herbst beginnen, so dass die Halle bis Pfingsten 2022 wieder nutzbar sein könne.

Keine Einwände hat der Ortsgemeinderat gegen den Bau des Kindergartens bei der Straußenfarm Rülzheim, des Feuerwehrhauses Hördt und eine Grenzbebauung im Gewerbegebiet Schelmenlach.

Ein Bürger erkundigte sich, wer für die Sanierung des Kreuzes am Kapellenweg verantwortlich sei. Schardt erklärte, dies sei die Gemeinde mittels einer privaten Stiftung. Dort werde die Hecke entfernt, das Kreuz mit einem Zaun eingefasst und die Anlage neu bepflanzt. Damit schaffe man eine Aufenthaltsmöglichkeit an der Stelle, an der früher eine Kapelle stand. Der Bürger ergänzte, er hätte es lieber gesehen, wenn man die Hecke belassen hätte.