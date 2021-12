„Die Digitalisierung hilft uns auch im Katastrophenschutz. Mit entsprechend ausgebildeten Mitgliedern unserer Blaulichtfamilie und der jetzt neu eingerichteten Facheinheit ’Drohne´ bieten wir der Bevölkerung einen noch besseren Schutz im Brand- und Katastrophenfall“, so Landrat Fritz Brechtel (CDU) bei der Gründung der neuen Einheit und Ernennung der Einheitsführer am Mittwoch. Daniel Stripf (Feuerwehr Verbandsgemeinde Kandel) ist Einheitsführer, seine Stellvertreter sind Michael Back (Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft Wörth) und André Bentz (Feuerwehr Verbandsgemeinde Rülzheim). „Um die Facheinheit zu führen und Drohnen rechtssicher in den Einsatz zu bringen, genügen nicht nur Laienkenntnisse und Freude am Drohnefliegen. Sie mussten wieder die Schulbank drücken und den Drohnen-Führerschein machen“, berichtete der Kreischef.

„Mit dem Einsatz von Drohnen können wir uns einen schnelleren Überblick über eine Einsatzstelle verschaffen, beispielsweise bei einem Gebäudebrand, einer Wasserrettung oder der Personensuche“, erklärte Mike Schönlaub, Brand- und Katastrophenschutzinspekteur des Landkreises Germersheim. Inzwischen verfügt der Landkreis Germersheim über eine Drohne, ebenso die meisten Verbandsgemeinden und Städte. Federführend im Aufbau der Facheinheit war der stellvertretende Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Mario Schmid gemeinsam mit Ansprechpartnern in den Kommunen.