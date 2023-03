Der Lingenfelder Campingplatz soll erhalten werden. Das hat der Verbandsgemeinderat in seiner Sitzung am Mittwochabend entschieden. Dem von rund 260 Dauercampern genutzten Platz drohte das Aus, weil er nie genehmigt wurde und die Kreisverwaltung Brandschutzmängel feststellte. Der Verbandsgemeinde wurde eine Frist bis Ende März gesetzt, um einen Bauantrag einzureichen und das Gebiet zu überplanen. Ein Planungsbüro hatte verschiedene Varianten erarbeitet, deren Umsetzung aber jeweils mehrere Millionen Euro kosten würde. Der Rat hat sich nun einstimmig dafür ausgesprochen, den Campingplatz auf seiner jetzigen Fläche zu erhalten. Dabei würden rund 50 Parzellen wegfallen. Die verbleibenden Parzellen sollen aber eine Stromversorgung bekommen. Die Kosten, die komplett auf die Pacht umgelegt werden sollen, belaufen sich bei dieser Variante auf rund 4,9 Millionen Euro. Der Rat entschied sich für eine Finanzierung auf 20 Jahre. Dabei würden Zinsen in Höhe von mehr als 1,6 Millionen Euro anfallen. Die Pacht pro Quadratmeter würde auf rund 20 Euro pro Quadratmeter im Jahr steigen.

o