In der Karlsruher Innenstadt sperren bewaffnete Polizisten den südlichen Bereich am Ettlinger Tor ab, der Verkehr wird umgeleitet. Das dort liegende Landratsamt Karlsruhe sowie das Gesundheitsamt in der Oststadt und die Zweigstelle in Bruchsal wurden aufgrund eines verdächtigen Anrufes vorsorglich geräumt, teilte die Polizei auf Twitter mit. Die Gebäude sollen durchsucht werden. Das Landratsamt ist in einem Hochhaus mit 21 Stockwerken untergebracht. Kurz vor der Mittagszeit war dort ein Drohanruf eingegangen. Augenzeugen berichten von bewaffneten Polizisten. Laut einer Sprecherin soll es einen ,,komischen Anruf“ gegeben habe. Nähere Angaben dazu wollte die Polizei nicht machen.