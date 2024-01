Vor der Jugendkammer des Landgerichts Landau wurde der Prozess gegen zwei Männer fortgesetzt, die sich hier wegen Drogenhandels verantworten müssen. Außerdem wirft die Staatsanwaltschaft ihnen in einem Fall erpresserischen Menschenraub und Bedrohung vor.

Nach mehreren Verschiebungen konnte in diesem Verfahren nun mit den Plädoyers begonnen werden. Die Beweisaufnahme wurde geschlossen, nachdem ein Zeuge, den zu laden die Verteidigung beantragt hatte, von seinem Recht Gebrauch machte, nichts aussagen zu müssen, wenn er sich damit selbst belasten könnte. Die Verteidigung verzichtete auf weitere Anträge.

Für Staatsanwalt Bastian Rotmann hatten sich die Vorwürfe gegen die beiden Angeklagten durch die Hauptverhandlung in vollem Umfang bestätigt. Sie hätten, um sich nicht unerhebliche Einkünfte zu verschaffen, nachweislich in fast 50 Fällen überwiegend mit Kokain gehandelt. Die Ermittlungen gegen sie seien ins Rollen gekommen, als ein anderer Dealer die beiden bei der Polizei angezeigt hatte. Dieser junge Mann hatte behauptet, von den Angeklagten einmal in ein Auto gezwungen worden zu sein und an abgelegener Stelle geschlagen und bedroht worden zu sein, weil er seine Schulden aus Kokainverkäufen bei ihnen nicht bezahlen konnte. Diese Aussage habe er zwar vor Gericht widerrufen, das sei jedoch aus Angst vor den Angeklagten geschehen.

Der Staatsanwalt beantragte für den älteren der beiden Angeklagten eine Freiheitsstrafe von sieben Jahren und zehn Monaten, für den jüngeren eine von vier Jahren und sechs Monaten. Außerdem sollten die beschlagnahmten Autos der beiden einbehalten werden, da sie für die Ausübung der Taten benutzt worden seien. Als Wertersatz für die erzielten Gewinne sollten Summen von 16.000 Euro für den älteren und 4000 Euro für den jüngeren Angeklagten gefordert werden.

Rechtsanwalt Maximilian Endler als Verteidiger des jüngeren Angeklagten erläuterte zu Beginn seines Plädoyers, nur selten in seiner Laufbahn habe sein Strafantrag und der eines Staatsanwaltes so weit auseinander gelegen. Sein Mandant habe die ihm zur Last gelegten Taten im Prinzip eingeräumt, nur eben die nicht, die komplett erfunden worden sei. Der junge Dealer, der sie angezeigt habe, habe dies einzig und allein aus dem Grund getan, um sich aus einer ausweglosen Situation zu befreien. Er habe sich selbst belastet, um ins Gefängnis zu kommen, da er keine Wohnung und hohe Schulden hatte. Er habe in seinem Belastungseifer nachweislich gelogen, und auf einer Lüge könne kein Urteil aufgebaut werden, so der Verteidiger. Er beantragte, seinen Mandanten zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren zu verurteilen, die zur Bewährung ausgesetzt werden sollte. Der junge Mann sei durch die erlittene Untersuchungshaft tief beeindruckt worden und seit dieser Zeit „clean“. Er habe in der Zwischenzeit wieder seine reguläre berufliche Tätigkeit aufgenommen und lebe in einem stabilen sozialen Umfeld. Anders als die psychiatrische Gutachterin sah er keine Notwendigkeit für die Unterbringung in einer Fachklinik. Sein Mandant habe sich selbst um therapeutische Hilfe gekümmert.

Am kommenden Montag sollen die beiden übrigen Plädoyers gehalten werden, das Urteil dann am 31. Januar verkündet werden.