Drogentypischen Auffälligkeiten hat die Polizei am Dienstagmorgen bei einem 49-jährigen Autofahrer festgestellt. Gegen 7 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizeiinspektion Germersheim den Mann in Rülzheim. Ein durchgeführter Urintest reagierte positiv auf Betäubungsmittel, weshalb dem Mann eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem wurden in seiner Kleidung Drogen entdeckt. Im Anschluss wurde der Führerschein des 49-Jährigen sichergestellt, die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Gegen ihn wurden laut Polizei gleich zwei Strafverfahren eingeleitet.