Bereits in der vergangenen Woche kontrollierten Beamte des Hauptzollamts Karlsruhe auf der A5 bei Karlsruhe ein Auto mit spanischer Zulassung. Der Fahrer, der laut eigenen Angaben auf dem Weg von Spanien nach Belarus unterwegs war, gab an, keinerlei verbotene Waren mit sich zu führen. Jedoch entdeckten die Beamten zehn verdächtige „Pakete“, die im kompletten Fahrzeug versteckt waren, darunter in einem doppelten Boden in einer Kühlbox. Insgesamt wurden im Fahrzeug drei Kilogramm Marihuana und ein Kilogramm Haschisch aufgefunden. Des Weiteren fanden die Zöllner 16 Gramm Kokain, versteckt am Körper des Fahrers und eine Feinwaage, die offensichtlich zum Abwiegen der Betäubungsmittel bestimmt ist. Der 62-jährige Fahrer wurde umgehend festgenommen. Die weiteren Ermittlungen laufen.