Aufgrund häufiger Einbrüche in Apotheken im Kreis Germersheim, bei denen Betäubungsmittel gestohlen worden waren, mussten im September 1971 diese potenziellen Rauschmittel nach Dienstschluss der Apotheken in Bank-Tresoren gelagert werden, was damals aufgrund eines Regierungsbeschlusses verfügt worden war. „Es bleibt abzuwarten, wie die Rauschgiftsüchtigen nach dem neuen Regierungsbeschluss reagieren werden. So kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie jetzt versuchen, die Personen mit den Rauschgiften auf dem Weg zu den Banken zu überfallen“, mutmaßte die RHEINPFALZ.