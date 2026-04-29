Bald wird im südlichen Landkreis im Auftrag des DRK an Türen geklingelt. Die RHEINPFALZ hat nachgefragt, was dahinter steckt.

Wenn es an der Tür klingelt und durch den Spion ein unbekanntes Gesicht zu sehen ist, werden viele Menschen heute misstrauisch und öffnen lieber erst einmal nicht die Tür. „Um Missverständnissen vorzubeugen, informieren wir vorab über die Werbeaktion“, heißt es deshalb vom DRK Ortsverein Wörth-Schaidt. Hauptziel sei es, „über die nachhaltige Wirkung des Deutschen Roten Kreuzes in Schaidt, Freckenfeld, Vollmersweiler und Büchelberg zu informieren und Ihnen die Möglichkeit regelmäßiger Unterstützung näherzubringen“, informiert das DRK weiter.

Was steckt hinter dieser Aktion? Es gehe ausdrücklich nicht darum, Geld zu sammeln, sondern nachhaltig Mitglieder zu werben, betont Walter Nicola vom DRK-Ortsverein. Entsprechend heißt es in der Information auch: „Bitte beachten Sie: Unsere Beauftragten dürfen keinerlei Bargeld, Sachsachen oder Einzelspenden annehmen.“

Firma engagiert

Aktuell sei eine Werbefirma schon im Kreis unterwegs. Der Geschäftsführer habe angefragt, ob auch der Ortsverein Wörth-Schaidt Interesse habe, erinnert sich Nicola. Erst habe man gezögert, schließlich sitze das Geld aktuell bei vielen Menschen nicht so locker. Doch dann habe man sich das Konzept vorstellen lassen, „seine Meinung hat uns gefallen“.

Für den Ortsverein ist es nicht die erste Werbeaktion, wenn auch die erste mit diesem Unternehmen. „Wir hatten nach der letzten Aktion 400 Mitglieder, das war im Jahr 2017“, erinnert sich Nicola. Aktuell sei man durch Austritte oder Todesfälle auf etwa 175 geschrumpft und hoffe nun, wieder auf „200, 250“ Mitglieder zu kommen. Dabei gehe es vor allem darum, dass etwaige Neu-Mitglieder dem DRK auch dauerhaft verbunden bleiben, betont Nicola.

Mit Vollmacht unterwegs

Auch wenn der Werbende in Rotkreuz-Kluft unterwegs ist, ist es keine Verkleidung: „Er ist selbst Mitglied bei einem Ortsverein des DRK, kommt aus der Gegend“, sagt Nicola. Zwar kenne ihn in der Verbandsgemeinde Kandel wohl niemand. Aber er hat eine Vollmacht dabei und Werbematerial. Und man hoffe, dass die Vorabinformation etwas Wirkung zeige. „Dann rufen vielleicht nicht so viele bei uns an“, sagt Nicola augenzwinkernd.

Am 30. April und 2. Mai wird der DRK-Werber zunächst in Vollmersweiler und Büchelberg unterwegs sein. Danach gehe es mit Freckenfeld und Schaidt an die größeren Gemeinden. „Wie lange es dauert, kann man vorher nicht so genau sagen“, sagt Nicola. „Zwei, drei Wochen sind schnell ’rum.“ Die Bezahlung hänge im Übrigen davon ab, wie viele Mitglieder angeworben wurden.

Kontakt

Alle Bürgerinnen und Bürger, die Fragen zu der Werbung oder bezüglich einer Fördermitgliedschaft haben, können sich per Mail (w.j.nicola@t-online.de) oder Telefon (06340 8923) oder mobil (0151 74354857) beim DRK Wörth-Schaidt melden.

