Der DRK-Ortsverein Schaidt kann im Dezember auf sein 50-jähriges Jubiläum zurückblicken. Die „Bilanz der guten Taten“ für diese fünf Jahrzehnte ist beeindruckend. Die Zukunft ist dagegen nicht sorgenfrei.

Der Rückblick von Sabine Nicola, Vorsitzende des DRK-Ortsvereins, auf die vergangenen 50 Jahre fiel beim Festabend mit zahlreichen Gästen überaus positiv aus. Nicola selbst führt bereits seit fast 30 Jahren die Ortsgruppe. Nachdem es in Schaidt regelmäßig Blutspende-Aktionen gab, reifte damals bei einigen Bürger der Wunsch nach Gründung eines DRK-Ortsvereins. Zunächst leiteten und koordinierten Alfred Stephan, später vor allem Hans Riedle die zahlreichen Aufgaben des DRK Schaidt und sorgten für ständige Weiterentwicklung des Ortsvereins, in dem sich ein Jahr später auch eine Jugendrotkreuzgruppe etablierte. Derzeit hat der Verein 200 Mitglieder, angeschlossen sind die Gemeinden Freckenfeld, Vollmersweiler und Büchelberg.

Mehrere Umzüge waren zunächst notwendig, bis der richtige Platz für alle Fahrzeuge, die Ausrüstung und die vielfältigen Aktivitäten und Kursangebote gefunden war. Inzwischen ist alles seit fast 30 Jahren im heutigen DRK-Heim gut aufgehoben.

Erste-Hilfe-Kurse bilden den Schwerpunkt

Von Beginn an waren genug Mitglieder zur Fortbildung bereit . Sie konnten danach als Multiplikatoren eingesetzt werden und weitere Mitglieder ausbilden und öffentliche Kurse anbieten. Neben Sofortmaßnahmen am Unfallort für Führerscheinbewerber wurden Bürger in Geländekunde und Meldewesen unterwiesen. Schwerpunkte bildeten schon immer Erste-Hilfe-Kurse für die Öffentlichkeit, Kindergärten und Betriebe. Eine der Hauptaufgaben des DRK ist bis heute die Organisation von vier Blutspendeterminen im Jahr. Weitere Aufgaben kamen mit Sanitätsdiensten bei Fußballspielen oder den Waldjugendspielen hinzu, ebenso bei Veranstaltungen wie Radrennen und Volkslauf. Auch wurde die Bewirtung bei Seniorennachmittagen und Umwelttagen übernommen.

Verein sucht dringend aktive Mitglieder

Die Wertschätzung für die Einsatzbereitschaft des Rote Kreuzes ist bei der Bevölkerung hoch. Diese Einsatzbereitschaften muss in Großübungen wie „Helfende Hand“ und Hochwasserschutz „Florian“ regelmäßig trainiert werden. Wichtige Hilfe leistete die Schaidter Ortsgruppe 1989 bei der Betreuung der DDR-Übersiedler, 2021 bei der Ahrtal-Überschwemmung, sowie 2022 im Corona-Testzentrum des Seniorenheims Hagenbach.

Eine große Fotoausstellung zur Geschichte des Ortsvereins sorgte für viel Begeisterung beim Jubiläumsfest. Die Zukunft des Vereins mit derzeit 13 Aktiven hänge von der Gewinnung neuer aktiver Mitglieder abhängen, betonte Sabine Nicola.