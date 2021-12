Seit Mittwoch, 15. Dezember, läuft die DRK-Impfaktion in den Gemeinden des Landkreises. Bislang gab es eine Auffrischungsimpfung erst auf den Tag genau 5 Monate nach der zweiten Impfung. Doch seit Dienstag, 21. Dezember, werden die sogenannten Booster-Impfungen schon nach drei Monaten angeboten, informiert Heiner Butz, Katastrophenschutzbeauftragter und Impfkoordinator beim DRK-Kreisverband. Dies habe man mit der frisch veränderten Empfehlung der Ständigen Impfkomission entschieden.

In fünf Orten wurden innerhalb von knapp einer Woche rund 2700 Menschen geimpft, heißt es in einer Mittelung des DRK. Die Termine waren stets ausgebucht. Unter der Woche habe man eine Kapazität von 240 Impfungen in drei Stunden, sagt Heiner Butz. „Samstags und sonntags haben wir mehr freiwilliges Personal, weshalb wir bis zu 600 Impfungen in sechs Stunden schaffen.“

An den Impfterminen besteht die Möglichkeit, neben Booster-Impfungen auch Erst- und Zweitimpfungen zu bekommen. Grundsätzlich wird an den Impfterminen der Impfstoff von Moderna oder Johnson & Johnson verimpft. Für Personen unter 30 Jahren wird ausnahmslos der Impfstoff von Biontech verwendet. Für Booster-Impfungen muss die Zweitimpfung tagesgenau mindestens drei Monate zurückliegen. Auch Kinder über zwölf Jahre werden vor Ort geimpft. Impfwillige müssen zum Impftermin einen gültigen Lichtbild-Ausweis und die Original-Impfdokumente (Impfbuch oder Einleger) mitbringen

Kontakt



Die Termine sind einsehbar unter https://www.clicknbook.de/drk-kreisverband-germersheim/. Dort können sich Impfwillige auch anmelden. Zehn Prozent der Impfdosen werden zurückgehalten, um zu dem Termin auch spontan impfen zu können.