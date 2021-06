Weil die Sieben-Tage-Inzidenz weiter sinkt, immer mehr Personen Impfschutz haben und die am 18. Juni in Kraft getretene 23. Corona-Bekämpfungsverordnung Lockerungen bringt, ist der Bedarf einer Corona-Teststation im „Drive-in-Prinzip“ nicht mehr gegeben. Die Corona-„Drive-in“-Teststation der Verbandsgemeinde Kandel an der Bienwaldhalle schließt deshalb am 30. Juni. Stattdessen wird der Testservice der Verbandsgemeinde ab 1. Juli in der Stadtmitte im Protestantischen Gemeindezentrum, Schulgasse 2, fortgeführt. Öffnungszeiten der Teststation im Gemeindezentrum ab 1. Juli: Donnerstag, 1. Juli, 7 bis 10 Uhr, Freitag, 2. Juli, 7 bis 10 und 16 bis 19 Uhr.

Anmeldung ist an allen Tagen erforderlich: Online-Terminvergabe oder telefonisch unter der Corona-Hotline 07275 9479912 (montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr).

Der komplette Wortlaut der 23. Corona-Bekämpfungsverordnung.