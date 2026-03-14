Erst der Rülzheimer Radshop Seither, dann der Cube-Store in Germersheim und jetzt das Radhaus Rödel in Kandel: Erneut haben Diebe ein Fahrradgeschäft im Landkreis Germersheim heimgesucht.

Laut Polizeibericht haben sich am Freitagabend zwischen 21.20 Uhr und 21.50 Uhr mehrere Personen unerlaubt Zutritt zu dem Fahrradgeschäft in der Lauterburger Straße in Kandel verschafft. „Anschließend wurde Diebesgut in Form von Fahrrädern im mittleren fünfstelligen Wert entwendet.“

Anders als bei den Fällen in Rülzheim und Germersheim sei das Schaufenster jedoch heil geblieben, teilte die Polizei auf Anfrage mit. Das bedeutet: Die Täter sind diesmal offensichtlich nicht mit einem Transporter durch eine eingedrückte Scheibe gekommen. Die Eingangstür sei aufgeflext worden, eine Alarmanlage habe daraufhin ausgelöst, hieß es auf Anfrage.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Wörth unter 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.