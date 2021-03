Helmut Wesper (SPD-Ortsvorsteherkandidat) macht am Samstag, 20. März, seine dritte Müllwandersammlung. „Da die Aktion saubere Landschaft wieder ausfällt, ist es eine gute Gelegenheit wenigstens etwas Müll aus den Grünanlagen zu holen“, so Wesper. Abgestimmt wird die Aktion mit der Ehrenamtsinitiative „Ich bin dabei – Projekt sauberes-woerth@email.de“. Freiwillige, die helfen wollen, können sich rechtzeitig bei Wesper (8260) oder Annette Kehry (127496) melden, um Voreinteilungen zu machen. Ziel ist die Strecke von der Esso-Tankstelle (Treffpunkt 10 Uhr) bis zum „McDrive“. „Wir brauchen eine Lösung gemeinsam mit den Discountern und McDrive, um die ’to go’-Artikel richtig zu entsorgen“, so Wesper. „Vielleicht, dass pro Behältnis, das gesammelt wird, fünf Euro für ein klimafreundliches Projekt gespendet werden“, bringt er als Idee ins Spiel.