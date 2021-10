Am Dienstag kam es zu einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt in der Robertsauer Straße in Lingenfeld: Die 26-jährige Diebin füllte ihren Einkaufswagen und schob diesen dann, ohne zu bezahlen, durch eine Tür in der Gemüseabteilung auf den Parkplatz. Ein Zeuge verständigte umgehend einen Marktmitarbeiter, der die Diebin zur Rede stellen wollte. Sie flüchtete mit einem Auto, wurde kurze Zeit später aber von der Polizei gefasst. Im Fahrzeug fanden die Beamten die Waren aus dem Supermarkt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.