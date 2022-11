Gleich drei Tatverdächtige konnten nach einem mutmaßlich bandenmäßigen Ladendiebstahl am frühen Dienstagabend in einem Einkaufsmarkt in der Hambrücker Landstraße in Waghäusel-Wiesental von der Polizei festgenommen werden. Wie die Polizei mitteilt, stahl das aus Rumänien stammende Trio in dem Supermarkt mehrere Waren, die sie in einen Einkaufwagen packten. Zwei der Täter lenkten das Personal ab und der dritte Täter schob den Wagen hinaus auf den Parkplatz. Der Ladendetektiv konnte den dreisten Diebstahl offenbar über die Videoüberwachungsanlage beobachten und folgte ihnen. Auf dem Parkplatz waren die Verdächtigen gerade dabei, die gestohlenen Waren in einen Kleinwagen zu laden. Nach Androhung des Ladendetektivs, die Polizei hinzuzuziehen, flüchteten die Personen. Bei der Fahndung gelang es Beamten des Polizeireviers Philippsburg, alle drei Tatverdächtigen festzunehmen. Der Verkaufswert der gestohlenen Waren beläuft sich auf rund 2.600 Euro. Die weiteren Ermittlungen wegen Bandendiebstahls dauern aktuell noch an