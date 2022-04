In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es im Dienstgebiet der Polizei Germersheim insgesamt zu drei Wildunfällen. Neben der Bundesstraße 9 bei Germersheim ereigneten sich die Unfälle in Schwegenheim und auf der L 540 zwischen Rülzheim und Bellheim. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 3000 Euro. Die Autofahrer wurden dabei nicht verletzt. „Fahren Sie insbesondere in den Abend- und frühen Morgenstunden in Waldabschnitten und Feldrändern vorausschauend“, rät die Polizei.