Drei weitere Bewohner im Landkreis sind an oder mit Covid-19 verstorben. Bei den Verstorbenen handelt es sich um ältere Personen. Damit erhöht sich die Zahl der Verstorbenen seit Beginn der Pandemie auf 27.

Aktuell gibt es im Landkreis 456 bestätigte positive Corona-Fälle. Das sind 55 mehr als am Donnerstag gemeldet, teilt das Gesundheitsamt des Kreises mit. Die Gesamtzahl beläuft sich somit auf 1582 Infizierte seit Beginn der Pandemie. Auch sind in drei Schulen im Kreis weitere Corona-Fälle gemeldet worden. In der Nardini-Schule Germersheim gibt es einen neuen positiven Fall. Die Ermittlungen dauern laut Kreis noch an. In einer weiteren Klasse der Richard-von-Weizsäcker Realschule wurde ein weiterer Schüler positiv getestet. Die Kontaktpersonen des Schülers befinden sich in Quarantäne. In der Geschwister-Scholl-Realschule in Germersheim gibt es neue positive Fälle in verschiedenen Klassen. Die Kontaktpersonen sind dem Gesundheitsamt zufolge in Quarantäne.

Die Statistik:

VG Hagenbach: 147 Infizierte seit Beginn der Pandemie/ 37 aktuell Infizierte/ 106 gesundete Personen/ 4 Verstorbene; Berg: 20/6/14/0/; Hagenbach: 64/26/37/1; Neuburg: 50/4/43/3; Scheibenhardt: 13/1/12/0; Wörth: 229/52/175/2; Maximiliansau: 70/11/59/0; Schaidt: 8/5/3/0; Wörth: 140/35/103/2; Büchelberg: 11/1/10/0; VG Kandel: 134/47/86/1; Erlenbach: 2/0/2/0; Freckenfeld: 14/3/11/0; Kandel: 72/27/44/1; Minfeld: 18/10/8/0; Steinweiler: 18/4/14/0; Vollmersweiler: 1/0/1/0; Winden: 9/3/6/0; VG Jockgrim: 133/24/108/1; Hatzenbühl: 12/2/10/0; Jockgrim: 67/11/56/1; Neupotz: 12/1/11/0; Rheinzabern: 42/10/31/1; VG Rülzheim: 147/46/99/2; Hördt: 36/10/26/0; Kuhardt: 23/3/20/0; Leimersheim: 14/5/9/0; Rülzheim: 74/28/44/2; VG Bellheim: 208/47/149/12; Bellheim: 151/40/99/12; Knittelsheim: 14/014/0; Ottersheim: 14/4/10/0; Zeiskam: 29/3/26/0; Germersheim: 340/114/224/2 VG Lingenfeld: 244/89/152/3; Gesamt 1582/456/1099/27.