Drei weitere Tote in Zusammenhang mit oder durch das Coronavirus meldet das Gesundheitsamt des Landkreises Germersheim am Mittwochmittag. Wieder handelt es sich um drei ältere Mitbürger. Damit steigt die Zahl der Todesfälle auf 65. Aktuell gibt es 498 bestätigte positive Fälle im Kreis Germersheim – 53 mehr als am Tag zuvor. Vor einer Woche waren es 503 bestätigte Fälle und 56 Todesfälle. Einen positiven Fall gibt es in der Kita Louise Scheppler in Wörth. Die Ermittlungen dauern laut Kreis an.

Statistik

Verbandsgemeinde (VG) Hagenbach: 212 positiv Getestete seit Beginn der Pandemie/ 40 aktuell positiv Getestete/ 157 Gesundete oder nicht mehr Positive/ 15 an oder mit Corona Verstorbene.

Stadt Wörth: 341/78/260/3

VG Kandel: 197/34/161/2

VG Jockgrim: 184/42/139/3

VG Rülzheim: 220/41/175/4

VG Bellheim: 320/76/223/21

Stadt Germersheim: 507/107/391/9

VG Lingenfeld: 359/80/271/8

Kreis Germersheim: 2340/498/1777/65