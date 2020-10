Drei verletzte Personen und ein Sachschaden von ungefähr 25.000 Euro waren das Resultat eines Auffahrunfalls an der Ampelanlage der Bundesstraße 3 auf Höhe von Wolfartsweier am Sonntagmittag gegen 12 Uhr.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 78-jähriger VW Polo-Fahrer vermutlich aus Unachtsamkeit an einer Ampelanlage auf der B3 in Höhe Wolfartsweier auf einen stehenden Tesla auf. Im unfallverursachenden Fahrzeug wurde die 70-jährige Beifahrerin verletzt. Im Tesla erlitten der 35-jährige Fahrer und eine 66-jährige Mitfahrerin leichtere Verletzungen. Zwei der drei Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht, einer begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.