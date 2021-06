Ein schwerer Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen ereignete sich am Mittwochmorgen auf der Kreisstraße 3529 aus Neuthard kommend in Richtung Büchenau. Eine Frau wurde schwer verletzt, zwei weitere Menschen leichter, teilt die Polizei mit.

Ein 32-jähriger Mann befuhr mit seinem VW-Golf die K3529, kam aus bislang ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr und streifte dort massiv den VW Touran einer entgegenkommenden Dame. Der Touran schleudert auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort nach derzeitiger Spurenlage seitlich mit einem aus Neuthard kommenden Audi. Der Touran stand nach dem Schleudervorgang quer auf der Fahrbahn. Die Fahrerin des Audi musste schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden, die Fahrer der anderen beiden Fahrzeuge wurden mit offenbar leichteren Verletzungen mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Gesamtschaden beträgt nach ersten Schätzungen um die 60.000 Euro.