Ein 19-jähriger Mann widersetzte sich am Sonntag gegen 15.20 Uhr in einer Straßenbahn bei der Haltestelle „Mühlburger Tor“ einer Fahrscheinkontrolle und verletzte drei Kontrolleure. Nach der Aufforderung, seine Fahrkarte vorzuzeigen, schlug der Renitente den Fahrscheinprüfer unvermittelt gegen den Kopf. Auch zwei seiner Kollegen verletzte der Fahrgast beim Versuch, sich der Kontrolle weiterhin zu entziehen. Der junge Mann konnte nur durch den gemeinsamen Einsatz der drei Prüfer bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Ein gültiger Fahrschein wurde bei den polizeilichen Überprüfungen nicht aufgefunden. Die drei Kontrolleure begaben sich in der Folge zur Behandlung ins Krankenhaus. Der Täter muss nun mit einer Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrschein und Körperverletzung rechnen.