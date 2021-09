Drei Menschen wurden bei einem Unfall auf der B10 auf Höhe der Ausfahrt „Kühler Krug“ am Mittwochabend verletzt. Ein aus Richtung Rheinland-Pfalz kommender 34-jähriger Fahrer eines Ford übersah offenbar einen an der roten Ampel wartenden 38-jährigen mit seinem VW. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls auf den vor ihm wartenden Mercedes Benz geschoben. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt mehreren tausend Euro. Sowohl der 38-Jährige als auch die beiden im Mercedes Benz mitfahrenden 16 und 18 Jahre alten Frauen wurden leicht verletzt.