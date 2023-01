Das Dorfleben funktioniert nur, wenn sich Menschen einbringen. Das hat Lingenfelds Ortsbürgermeister Markus Kropfreiter (SPD) beim Neujahrsempfang deutlich gemacht. Er und Beigeordnete Bianca Dietrich (SPD) ehrten bei der Veranstaltung drei Bürger, die sich um das Zusammenleben in der Gemeinde verdient gemacht haben.

Rolf Reinbold wohnt seit 28 Jahren in Lingenfeld und engagiert sich als Bachpate. Der Rentner kümmert sich mit anderen unter anderem um den Hofgraben. Vor mehr als einem Jahr hat er eine Heimatstube im oberen Stockwerk des Rathauses eingerichtet. Dort befinden sich Gegenstände aus mehreren Jahrhunderten. Von der alten Schulbank über eine römische Speerspitze bis hin zu einer Original-Urkunde für einen Bürgermeister, der im Jahr 1850 berufen wurde. Mehr als 222 Unikate geben Einblick in die Ortsgeschichte von Lingenfeld, das für Rolf Reinbold alles ist, was Heimat ausmacht.

Rolf Freytag ist seit 30 Jahren Vorsitzender des Freundeskreises Lingenfeld-Torcy und lebt die deutsch-französische Freundschaft. Der pensionierte Lehrer, der zeitweise auch Ratsmitglied und Beigeordneter der Gemeinde war, habe dieses Amt von Anfang an mit viel Herzblut ausgefüllt, lobte Beigeordnete Dietrich. Im vergangenen Jahr wurde das 50-jährige Bestehen der Partnerschaft gefeiert. Dabei wurde der Wille bekundet, die Freundschaft mit dem Nachbarland weiter zu pflegen und auszubauen.

Ursula Flörchinger ist zwar noch nicht so lange ehrenamtlich aktiv wie die anderen beiden Geehrten, dafür stemmt sie ihre Aufgabe komplett allein. Flörchinger kümmert sich seit Jahren um die Pflege des Verkehrskreisels in der Robertsauer Straße. Das Beet sei zu einem blühenden Blickpunkt geworden und werte Lingenfeld optisch auf, sagte Dietrich.