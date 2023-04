Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vor 150 Jahren, am 26. Februar 1871, schlossen Deutschland und Frankreich im Schloss von Versailles einen Vorfrieden. Damit kam es nach 7 Monaten zur Waffenruhe in einem Krieg, der weitgehend aus unserem Bewusstsein verschwunden ist. Der Zeiskamer Lehrer Johannes Vogel berichtet in seinem vor dem 1. Weltkrieg erschienenen Heimatbuch von den Kriegsereignissen.

Dass die Pfälzer Bevölkerung wegen der Grenznähe und ihrer Erfahrungen mit der in der Vergangenheit sehr erfolgreichen französischen Militärmacht nicht mit Begeisterung, sondern eher mit