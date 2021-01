Aktuell gibt es im Landkreis Germersheim 245 bestätigte positive Fälle von Covid-19, die Gesamtzahl beläuft sich auf 3052 Infizierte seit Beginn der Pandemie (plus 23), Stand 29. Januar. Drei weitere Personen sind an oder mit Covid-19 verstorben. Insgesamt steigt die Anzahl der Todesfälle damit auf 91. Neu betroffen ist die Kita Faustina in Rheinzabern: Eine Person wurde positiv getestet. Die Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne.

Statistik

Verbandsgemeinde Hagenbach: 247 Infizierte seit Beginn der Pandemie/1 aktuell Infizierte/228 genesene beziehungsweise nicht mehr infizierte Person/18 Verstorbene.

Wörth: 426/16/405/5

VG Kandel: 272/26/242/4

VG Jockgrim: 280/29/241/10

VG Rülzheim: 314/32/277/5

VG Bellheim: 379/15/338/26

Germersheim: 632/48/574/10

VG Lingenfeld: 502/78/411/13

Kreis insgesamt: 3052/245/2716/91.

Beim landesweiten Kontrolltag zur Einhaltung der Corona-Regeln gab es im Kreis Germersheim 18 Verstöße. Das teilt das Polizeipräsidium Rheinpfalz in Ludwigshafen mit. Bei sämtlichen Verstößen im Dienstgebiet wurde die Maskenpflicht nicht eingehalten. Die Polizisten wurden vom Land angewiesen, das Vergehen entsprechend zu ahnden. Das Ordnungsgeld beläuft sich auf 50 Euro plus Gebühren. In Landau und der Südlichen Weinstraße gab es weitere 42 Verstöße – auch hier machte die Maskenpflicht mit 37 Fällen den größten Teil aus. Insgesamt gab es im Bereich des Präsidiums 178 Verstöße gegen die Verordnung.

