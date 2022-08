„Ü-30-Party“, moderne Popsongs, Kinderprogramm: Das Eppleseefest hat einiges zu bieten. Von Freitag bis Sonntag, 5. bis 7. August, wird der Parkplatz des örtlichen Badesees „Epple“ wieder zur Festkulisse. „Auch in diesem Jahr wollen wir bei freiem Eintritt ein unterhaltsames Programm präsentieren“, sagt Ortsbürgermeister Hermann Knauß vor der sechsten Auflage. Seit 2007 findet das Fest im Drei-Jahres-Rhythmus statt. „Regionale und überregionale Musikbands sorgen mit ihren vielfältigen Musikrichtungen für Unterhaltung“, so Knauß. Das Eppleseefest sei keine kommerzielle Veranstaltung, sondern werde durch die Vereine mit Förderung der Ortsgemeinde und durch Sponsorengelder finanziert.

Sechs Vereine betreiben die Schänken auf dem Parkplatz des Epplesees. Los geht es dort am Freitag, 18 Uhr, mit dem Fassbieranstich. Ab 19 Uhr steht die Band „Crush“, ab 22 Uhr die Band „Alive“ auf der Bühne. Feierabend ist – wie an allen drei Festtagen – um 1 Uhr nachts.

Am Samstag geht’s um 16 Uhr weiter. Ab 18 Uhr steht bis tief in die Nacht hinein die „Ü-30-Party mit DJ Uwe Dienes“ auf dem Programm. Sonntags gibt es um 10.30 Uhr einen Festgottesdienst auf der Bühne, ab 11.30 Uhr es Mittagstisch und ab 13 Uhr Kaffee und Kuchen. Das Kinderprogramm beginnt um 14 Uhr. Ab 16 Uhr übernehmen die Musiker von „Two4You“ die Bühne. Das Finale mit „Dums and the Band“ startet um 20 Uhr.