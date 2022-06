Drei Tage lang wird auf der Wiese hinter der Tullahalle gefeiert: Nach Corona-Pause veranstaltet der Musikverein Harmonie Maximiliansau wieder das Lindenblütenfest.

Mit dem Fest holt der Musikverein auch seine Feier zum 100-jährigen Vereinsjubiläum nach, die eigentlich 2021 stattfinden sollte, jedoch aufgrund der Pandemie nicht planbar war. Dieses besonderen Anlasses wegen wird dieses Jahr auch montags gefeiert.

Los geht es am Samstag, 25. Juni, um 17 Uhr mit dem musikalischen Marsch des Orchesters durch die Gemeinde. Fassanstich ist um 18 Uhr mit der Landtagsabgeordneten Katrin Rehak-Nitsche. Ab 18.30 Uhr spielt die Kultuskapelle Hayna auf, ab 21 Uhr dann der Musikverein Lyra Rheinzabern.

Beginn mit Frühschoppen

Der Sonntag beginnt mit einem musikalischen Frühschoppen mit dem Musikverein aus Schaidt. Ab 16 Uhr spielt der Musikverein Jockgrim. Am Montag werden der Musikverein Edelweiß Wörth (ab 18.30 Uhr) und der Musikverein Neuburg (ab 20.30 Uhr) auf der Freilicht-Bühne aufspielen. Sowohl am Sonntag als auch am Montag gibt es einen Mittagstisch, teilte die Harmonie mit. An allen Festtagen gibt es ein breites Angebot an Essen und Getränken, unter anderem auch mit Kaffee, Kuchen, Waffeln und einem Wein-Probier-Stand.

Gegründet wurde der Maximiliansauer Musikverein am 15. April 1921 im Gasthaus „Zur Rose“ – dies war ein Freitag, also der Wochentag, an dem noch heute die Musikprobe stattfindet. Die Vereinschronik listet 16 Gründungsmitglieder – allesamt Männer, wie es damals noch üblich war. Nachzulesen ist dies auch in einer Festchronik, die der Verein zum feierlichen Anlass erstellt hat. Das Lindenblütenfest gibt es bereits seit 1983. Nun findet es in der 38. Auflage statt.

Die Tullawiese befindet sich an der Hermann-Quack-Straße in Maximiliansau und ist von den Bahnhaltestellen Im Rüsten und Maximiliansau West fußläufig zu erreichen.