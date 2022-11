Nicht weit kam der Fahrer eines Autos, das am Samstag gegen 2 Uhr auf der B272 bei Zeiskam einen Unfall hatte. Zeugen beobachteten nach Polizeiangaben, wie der Autofahrer, der in Richtung Schwegenheim unterwegs war, aus dem Auto stieg in eine nahe Hecke sprang und dort liegen blieb. Die Polizisten entdeckten den Mann etwa 300 Meter von der Unfallstelle in einem Gebüsch. Der Unfallverursacher war augenscheinlich stark alkoholisiert. Einen Führerschein hatte der Mann nicht. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen den Mann wird ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht, Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.