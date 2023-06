Eine schwerverletzte Fußgängerin sowie Sachschäden in Höhe von mehreren zehntausend Euro sind die Bilanz von drei Verkehrsunfällen mit S-Bahnen im Laufe des Mittwochs im Karlsruher Stadtgebiet.

Eine 28-jährige Fußgängerin missachtet am Mittwochabend gegen 18.15 Uhr das Rotlicht als sie den Bahnübergang an der Kreuzung zur Ettlinger Straße / Nürnberger Straße überqueren wollte und wurde von einer S-Bahn erfasst und schwer verletzt und wurde ins Krankenhaus gebracht. Die 42-jährige S-Bahn-Fahrerin erlitt einen Schock. Fahrgäste der Straßenbahn wurden bei der Gefahrenbremsung nicht verletzt.

Wohl Glück im Unglück hatten zwei Pkw-Fahrer, als sie in den Stadtteilen Oststadt beziehungsweise Waldstadt jeweils mit einer Straßenbahn zusammenstießen. Beide bleiben unverletzt. Am Mittwochabend gegen 20 Uhr missachtete ein 34-jähriger Renault-Fahrer an einem Bahnübergang in der Lötzener Straße offenbar das Rotlicht einer Ampel und stieß mit einer S-Bahn zusammen. Der Renault war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Ein 50-Jähriger fuhr am Mittwochnachmittag gegen 14.20 Uhr mit seinem BMW auf der Wolfartsweierer Straße in nördliche Richtung. Als er trotz unklarer Verkehrslage aufgrund des Rückstaus mehrerer S-Bahnen in den Kreuzungsbereich zur Durlacher Allee einfuhr, kollidierte er mit einer stadteinwärts Straßenbahn.