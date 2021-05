Am Freitag kam es gegen 22 Uhr in einer Grillhütte an der Linkenheimer-Allee in Eggenstein-Leopoldshafen aus bislang unbekannter Ursache zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen. Drei Personen im Alter von 17, 22 und 25 Jahren erlitten dabei Stichverletzungen und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.

Bei den Fahndungsmaßnahmen war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Zwei Tatverdächtige im Alter von 20 und 21 Jahren wurden zunächst vorläufig festgenommen. Mangels Vorliegen eines dringenden Tatverdachts – insbesondere kann Notwehr nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht ausgeschlossen werden – wurden die Männer wieder auf freien Fuß entlassen. Die Ermittlungen zum Tathergang und den Hintergründen dauern an. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch unter der Nummer 0721 666-5555 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.