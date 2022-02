Sieben neue Modellkommunen für das Projekt „WohnPunkt RLP – Wohnen mit Teilhabe“ gibt es im Land. Drei davon befinden sich nach Mitteilung des Sozialministeriums in der Südpfalz: Steinweiler, Leimersheim, Herxheim.

Mit „WohnPunkt RLP“ können Kommunen dörfliche Wohn-Pflege-Projekte aufbauen, die es älteren und pflegebedürftigen Menschen ermöglichen, in der vertrauten Umgebung, im angestammten Dorf oder Quartier wohnen zu bleiben und versorgt zu werden. „Das Interesse an dörflichen Wohn-Pflege-Projekten wird vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung immer größer“, so Sozialminister Alexander Schweitzer (SPD). Deshalb gelte es, für ältere und pflegebedürftige Menschen weiterhin die soziale Einbindung und Teilhabe zu ermöglichen. Mit „WohnPunkt RLP“ würden passgenaue innovative Wohnangebote geschaffen, die barrierefreies Wohnen, nachbarschaftliche Hilfe und professionelle Unterstützungsstrukturen verbinden“, ergänzte die Landtagsabgeordnete Katrin Rehak-Nitsche (Wörth, SPD). Steinweiler plant ein generationenübergreifendes Wohnquartier. Bürgerinnen und Bürger sollen in die Entscheidungsprozesse in der weiteren Umsetzungsphase eingebunden werden.

Info



www.wohnpunkt-rlp.de