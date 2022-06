Mit 63.000 Euro bezuschusst das Land Rheinland-Pfalz die Erneuerung dreier Radwege in der Stadt. Die Radwege entlang der Zeppelinstraße, Im Nachtigallenweg und Im Kehlhorst sind Bürgermeister Marcus Schaile zufolge in einem schlechten Zustand und müssen saniert werden. Unter anderem weisen die Asphaltdecken Risse auf, sind marode. Die Arbeiten an allen drei innerstädtischen Verbindungswegen sollen noch in diesem Jahr erfolgen. Insgesamt rechnet die Stadt mit Kosten in Höhe von rund 70.000 Euro. Durch den Zuschuss über das Sonderprogramm „Stadt und Land“ verbleibt ein Eigenanteil von etwa 7000 Euro.