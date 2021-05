Wegen einer Schlägerei zwischen zwei erheblich alkoholisierten Brüder im Alter von 32 und 38 Jahren gegen 20 Uhr in Oberhausen rief die Polizei auf den Plan. Die Beamten erteilten einen Platzverweis, dem das Duo offenbar nicht nachkommen wollte. Der 38-Jährige leistete Widerstand und wurde von seinem jüngeren Bruder noch unterstützt. Dabei wurden drei Ordnungshüter so verletzt, dass sie dienstunfähig waren. Der 38-Jährige trug eine Kopfplatzwunde davon, während sein Bruder unverletzt blieb. Beide Beschuldigte mussten sich einer Blutprobe unterziehen, nachdem sie in Gewahrsam genommen werden konnten. Anzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und tätlichen Angriffs werden nun der Staatsanwaltschaft Karlsruhe vorgelegt.