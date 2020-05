Von vergangenem Montag auf diesen gab es im Landkreis Germersheim drei neue am Coronavirus infizierte Menschen. Am Montagmittag, Stand 12 Uhr, meldete die Kreisverwaltung Germersheim 23 bestätigte positive Fälle. Vergangene Woche waren es 30 positiv getestete Personen im Kreis. Am Virus genesen sind inzwischen 117 Kreisbewohner (107). Seit Ausbruch der Pandemie wurden im Landkreis somit 145 (142) Bewohner positiv auf das Virus getestet. An Covid-19 gestorben sind in diesem Zeitraum fünf Menschen.