Ein Strafverfahren wegen mehrerer Verstöße erwartet eine 28-jährige Autofahrerin. Am Sonntagmittag kontrollierten Germersheimer Polizisten in der Josef-Probst-Straße die 28-jährige Autofahrerin, die während der Fahrt ihr Handy am Ohr hielt. Die Kontrolle übernahm laut Polizeimeldung ein Polizeikommissaranwärter, der derzeit in Germersheim den Praxisteil seiner Ausbildung absolviert. Er ahnte noch nicht, dass diese Kontrolle eine echte Herausforderung darstellen wird. Neben dem Handyverstoß stellte er fest, dass auf dem Beifahrersitz ihr drei Monate altes Baby ohne jegliche Sicherung transportiert wurde. Damit nicht genug: Bei der Frage nach dem Führerschein stellte sich heraus, dass sie nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Mit einigen Schweißperlen auf der Stirn habe der junge Polizist die Kontrolle mit Anleitung seiner Ausbilderin erfolgreich hinter sich gebracht. Nun folgt die schriftliche Anzeige.