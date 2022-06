Ein Großbrand in einem Mehrfamilienhaus im Kanalweg in der Karlsruher Nordstadt führte am Samstag gegen 18.40 Uhr zu einem Einsatz mit über hundert Kräften der Feuerwehr, der Polizei und der Rettungsdienste, informiert die Polizei. Rund 30 Wohneinheiten waren von dem Brand betroffen. Etwa 114 Personen mussten aus dem Gebäudekomplex evakuiert werden. Nach aktuellem Stand konnten alle Anwohner unverletzt das Gebäude verlassen und zu einer Sammelstelle gebracht werden. Zwei Feuerwehrleute zogen sich bei den Löscharbeiten leichte Verletzungen zu. Der durch den Brand entstandene Sachschaden wir derzeit auf rund drei Millionen Euro geschätzt.

Der Brand entwickelte sich aus dem Ober- und Dachgeschoss eines fünfstöckigen Gebäudes heraus. Anwohner vernahmen einen lauten Knall. Die Brandursache ist noch unklar. Aufgrund starker Rauchbildung wurden Personen im näheren Umkreis gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Beim Eintreffen der Feuerwehren waren offene Flammen im Dachbereich eines etwa 65 Meter langen Gebäudekomplexes zu sehen, der Brand erstreckte sich bereits über alle drei Gebäude. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten bis spät in der Nacht an. Die Bewohner wurden in einer nahe gelegenen Schule untergebracht. Da zu Beginn des Brandes zunächst noch unklar war, ob noch Personen vermisst werden und um Glutnester ausfindig zu machen, war ein Polizeihubschrauber mit einer Wärmebildkamera im Einsatz.