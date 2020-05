Ein schwerer Unfall, bei dem eine Frau im Fahrzeug eingeklemmt wurde, passierte am Freitagabend auf der Straße zwischen Kirrlach und Waghäusel. Ersten Ermittlungen zufolge fuhr eine 47-Jährige mit ihrem Auto gegen 19 Uhr auf der L555 in Richtung Waghäusel. Eigenen Angaben zufolge geriet sie aufgrund der tief stehenden Sonne in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem Auto, das daraufhin in die Leitplanke fuhr. Die 61-jährige Beifahrerin des entgegenkommenden Pkws wurde laut Polizei im Fahrzeug eingeklemmt. Nachdem die Feuerwehr die Frau befreit hatte, kam sie schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.

Die Unfallverursacherin und der 63-jährige Fahrer des entgegenkommenden Autos wurden leicht verletzt. Die Strecke wurde komplett gesperrt. Neben vier Streifenfahrzeugen und zwei Motorrädern waren drei Fahrzeuge und 21 Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Waghäusel sowie ein Rettungshubschrauber und drei Rettungsfahrzeuge im Einsatz. Der Sachschaden beläuft sich auf 15.000 Euro.