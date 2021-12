Zwei Männer und eine Frau begingen am Donnerstag zusammen einen Ladendiebstahl in einem Supermarkt im Waldstückerring in Bellheim und entwendeten Ware im Wert von 175 Euro. Die drei Täter betraten gegen 15 Uhr den Supermarkt und wurden dabei erwischt, als sie unterschiedliche Ware in ihre Rucksäcke verstauten.

Nach Ansprache einer Mitarbeiterin versuchte ein Täter zu flüchten, konnte allerdings von einem engagierten Bürger auf dem Supermarkt-Parkplatz bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Bei der Flucht verletzte sich der Täter im Gesicht, da er noch versuchte sich zweier Bierdosen zu entledigen. Bei dem flüchtenden Täter konnte zudem ein Atemalkoholwert von 2,41 Promille festgestellt werden. Gegen alle drei Täter wurde ein Strafverfahren eingeleitet.