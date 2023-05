Bei einem Wohnungsbrand in der Karlsruher Südstadt sind am Mittwochnachmittag mehrere Katzen verstorben. Der Freiwilligen Feuerwehr war gegen 14.40 Uhr in Brand in einem dritten Obergeschoss gemeldet worden. Beim Eintreffen der Feuerwehr drang Rauch aus zwei Fenstern einer Wohnung im dritten Obergeschoss. Mit mehreren Trupps unter schwerem Atemschutz im Innenangriff konnte das Feuer schnell lokalisiert und gelöscht werden.

In der Wohnung hielten sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs vier Katzen auf, die von Feuerwehr und Rettungsdienst umgehend mit Sauerstoff versorgt wurden. Leider konnte nur noch eine Katze lebendig der Tierrettung übergeben werden, schreibt die Feuerwehr in ihrem Bericht. Die umliegenden Wohnungen wurden kontrolliert und gelüftet. Menschen wurden nicht verletzt.