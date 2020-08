Drei Anzeigen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz ist die Bilanz einer Verkehrskontrolle am frühen Sonntagmorgen. Gegen 4.25 Uhr wurde ein 26-jähriger Autofahrer am Grenzübergang Bienwald in Richtung Kandel von Bundespolizisten kontrolliert. Hierbei stellten sie fest, dass der junge Mann drogentypische Auffälligkeiten aufwies und verständigten zur weiteren Sachbearbeitung ihre Kollegen der Landespolizei in Wörth. Der Drogenschnelltest der Wörther Polizisten reagierte beim Fahrer positiv auf den Konsum von Cannabisprodukten. Nicht nur beim Fahrzeugführer, der wegen Fahren unter Drogeneinfluss angezeigt wird, sondern auch bei seinen 19- und 20-jährigen Mitfahrern wurden geringe Mengen Cannabis aufgefunden. Alle drei werden angezeigt.