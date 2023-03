Eine 32-jährige Frau wurde in der Nacht auf Donnerstag auf dem Nachhauseweg in Bruchsal Opfer einer räuberischen Erpressung. Die junge Frau lief gegen 23.40 Uhr auf dem Fußweg zwischen der Anton-Heuchemer-Straße und der Josef-Kunz-Straße. Vor einer Kirche traf die 32-Jährige auf drei Unbekannte, die ihr zunächst den Weg versperrten. Einer der Männer bedrohte die Geschädigte mit einem Messer und forderte Bargeld. Nachdem die Frau dieser Aufforderung nachkam, flüchteten die Täter mit der Beute zu Fuß in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei blieb erfolglos. Laut dem Tatopfer sind die drei Angreifer zwischen 18 und 21 Jahre alt.

Der Tatverdächtige mit dem Messer ist rund 170 bis 175 cm groß und von südländischer Erscheinung. Er hat dunkle Haare, die seitlich kurz rasiert und oben etwas länger geschnitten sind sowie eine große Nase. Bekleidet war der Mann wohl mit einem dunklen Kapuzenpullover. Ein weiterer Tatverdächtiger trug eine Bauchtasche über den Oberkörper. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721 666 5555 mit dem Kriminaldauerdienst zu melden.