Aktuell gibt es im Landkreis 452 bestätigte positive Fälle einer Infektion mit dem Coronavirus, die Gesamtzahl beläuft sich auf 1895 Infizierte seit Beginn der Pandemie (+28). Am Europa-Gymnasium Wörth, an der Carl Benz Gesamtschule Wörth und an der Geschwister-Scholl-Realschule in Germersheim ist jeweils ein neuer Fall aufgetreten. In allen drei Fällen laufen aktuell die Ermittlungen.

Statistik

Verbandsgemeinde (VG) Hagenbach: 169 positiv Getestete seit Beginn der Pandemie, 37 aktuell positiv Getestete, 125 Gesundete, 7 Verstorbene.

Stadt Wörth: 268/51/215/2

VG Kandel: 168/54/113/1

VG Jockgrim: 142/16/124/2

VG Rülzheim: 176/39/133/4

VG Bellheim: 257/64/180/13

Stadt Germersheim: 411