Bei Verkehrskontrollen im Süden des Landkreises gingen der Polizei am Wochenende drei berauschte ins Netz. In Hagenbach kontrollierte eine Streife am Samstag gegen 16.50 Uhr einen Mercedes Sprinter. Während der Kontrolle erzählte der 39-jährige Fahrer spontan, dass er wenige Tage zuvor Kokain konsumiert hat. Ein freiwilliger Urinvortest bestätigte die Aussage des Mannes. Auf der Wörther Dienststelle wurde ihm eine Blutprobe entnommen und ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Dies und eine Meldung bei der Führerscheinstelle geschah auch in den folgenden beiden Fällen. Zunächst widerfuhr es einem 23-Jährigen, der, ebenfalls am Samstag, gegen 12.40 Uhr auf der K 10 bei Jockgrim unterwegs war. Bei der Verkehrskontrolle ergaben sich Verdachtsmomente auf eine drogenbedingte Beeinflussung. Der Autofahrer räumte ein, vor kurzem einen Joint geraucht zu haben. Am Freitag gegen 9.30 Uhr war ein Peugeot auf der L 549, Höhe Zufahrtsweg zu einem Aussiedlerhof in der Gemarkung Kandel unterwegs. Während der Kontrolle wegen des Verdachts auf Drogenkonsum räumte der 19-jährige Autofahrer ein, Cannabisprodukten konsumiert zu haben, was sich auf der Polizeidienststelle bestätigte.