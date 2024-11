Aus noch unbekannter Ursache geriet am Sonntag gegen 20.50 Uhr ein Holzgebäude im Rülzheimer Vereinsdorf in Brand, informierte die Polizei. Laut Feuerwehr brannten die Holzverkleidung und Überdachung einer Hütte. Das Feuer wurde gelöscht und ein Übergreifen der Flammen auf weitere Hütten und den angrenzenden Wald verhindert. Relativ zeitgleich brannte an der benachbarten Alla-Hopp-Anlage ein Mülleimer, den die Feuerwehr, die bis gegen 23.30 Uhr im Einsatz war, ebenfalls löschte. Den weiteren Brand eines Mülleimers im Dorf, den ein Anwohner zu dieser Zeit meldete, löschte dieser selbst, heißt es im Bericht der Feuerwehr. Den Sachschaden an der Hütte schätzt die Polizei auf 20.000 bis 25.000 Euro. Personen seien bei dem Brand nicht verletzt worden. Zeugenhinweise erbittet die Polizei unter Telefon 07274 9580, E-Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de.