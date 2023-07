In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurden in der Gemeinde drei Pkws aufgebrochen. Bislang unbekannte Täter schlugen an geparkten Fahrzeugen des Herstellers BMW die Seitenscheiben ein und entwendeten verschiedene elektronische Bauteile aus den Fahrzeugen. Die Taten ereigneten sich in der Mittleren Ortsstraße, der Karl-Maupai-Straße und in den Helle Eichen. Die genaue Schadenssumme ist noch unklar. Die Polizei hat die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen. Zeugen der Tat möchten sich bitte telefonisch unter 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de melden.