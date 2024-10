In der neuen Legislaturperiode wird es in der Verbandsgemeinde Jockgrim wieder drei Beigeordnete geben. Dies entschied der Verbandsgemeinderat einstimmig. In den drei geheimen Wahlen stand jeweils nur ein Kandidat beziehungsweise eine Kandidatin zur Wahl.

Für das Amt des ersten Beigeordneten, der kraft Amtes der ständige allgemeine Vertreter des Bürgermeisters ist, schlug Norbert Pirron ( CDU) Karlheinz Henigin (CDU) vor. Henigin war bis zum Sommer 20 Jahre lang Ortsbürgermeister von Hatzenbühl. Von den 26 abgegebenen und gültigen Stimmen erhielt Henigin 24 Ja-Stimmen. Als weiteren Beigeordneten schlug Christoph Heid ( Freie Wählergruppe, FWG) aus seiner Fraktion Helmut Gurlin vor. Er wurde mit 22 Ja-Stimmen gewählt. Auf Vorschlag von Richard Ohmer (FDP) stand für den dritten Beigeordneten-Posten Alexandra Hirsch (FDP) zur Wahl. Sie war schon in der vergangenen Legislaturperiode Beigeordnete und erhielt 20 Ja-Stimmen.