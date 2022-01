Am Montagmorgen kam es auf der B462 zu einem schweren Unfall mit eine verletzten Person. Gegen 8.20 Uhr kam es, vermutlich auf Grund des Rückstaus der Ampelanlage, auf Höhe des Campingplatzes zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Pkw und einem Lkw. Der Fahrer der auffahrenden A-Klasse, an der Totalschaden entstand, wurde bei dem Unfall verletzt und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die beiden anderen Fahrer blieben unverletzt. Auf der B462 kam es zu Verkehrsbehinderungen, der Verkehr staute sich zeitweise auf knapp zwei Kilometern. Aufgrund ausgelaufener Kraftstoffe war eine Reinigung der Fahrbahn erforderlich. Der genaue Unfallhergang und die Ursache sind jetzt Gegenstand der polizeilichen Unfallermittlungen.